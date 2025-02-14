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Татьяна Тарасова: «Надеюсь, норвежцам не удастся повлиять на позицию ISU. Международная федерация – это не частная лавочка федерации из Норвегии»

Татьяна Тарасова высказалась о протесте против допуска россиян к отбору на ОИ.

Ранее стало известно, что Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к олимпийской квалификации. 

«Я никогда не видела норвежских фигуристов и не слышала о них. А оказывается, что у них есть руководители. Фигуристов нет, а руководители есть. Вот так бывает.

Я надеюсь, что им не удастся повлиять на позицию Международного союза конькобежцев. Потому что международная федерация – это не частная лавочка федерации из Норвегии, а организация, которая отвечает за развитие фигурного катания в мире. А без российских фигуристов развития не получается.

Международный союз конькобежцев хорошо понимает, почему он хочет нас видеть на международных соревнованиях и дает разрешение на участие в отборе к Олимпийским играм в Италии. Потому что на протяжении десятилетий мы всегда занимали ведущие места во всех видах спорта», – сказала заслуженный тренер СССР. 

«Пусть подают протест. У них в фигурном катании никогда не было своих олимпийцев, куда они лезут. Пусть лучше занимаются своими делами. Я думаю, из-за них ISU свое мнение менять не будет», – приводит слова Тарасовой ТАСС. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoТатьяна Тарасова
logoISU
Ассоциация конькобежцев Норвегии
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