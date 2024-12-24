Тарасова о главном событии года: «Допуск наших фигуристов к квалификации ОИ-2026. У нас есть шанс принять участие в Олимпиаде, хотя я в этом не сомневалась»

Татьяна Тарасова назвала допуск фигуристов главным спортивным событием года.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Главное событие – это допуск наших фигуристов к квалификации к Олимпийским играм 2026 года. У нас есть шанс принять участие в Олимпиаде в Милане, хотя я в этом не сомневалась.

Но это серьезное и большое событие для спортсменов и тренеров, которые работают всю свою жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много