Тарасова о главном событии года: «Допуск наших фигуристов к квалификации ОИ-2026. У нас есть шанс принять участие в Олимпиаде, хотя я в этом не сомневалась»
Татьяна Тарасова назвала допуск фигуристов главным спортивным событием года.
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
«Главное событие – это допуск наших фигуристов к квалификации к Олимпийским играм 2026 года. У нас есть шанс принять участие в Олимпиаде в Милане, хотя я в этом не сомневалась.
Но это серьезное и большое событие для спортсменов и тренеров, которые работают всю свою жизнь», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем