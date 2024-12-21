Тарасова об условиях допуска россиян к олимпийскому отбору: «Одна квота – несправедливо совсем, но я понимала, что по-другому они не сделают»

Тарасова считает несправедливыми условия допуска россиян к олимпийскому отбору.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Эмоции испытываю положительные от решения. Я была уверена, что нас допустят. Что думаю насчет жестких требований? А разве есть другой путь? На каждом соревновании определенные правила, по которым туда отбираются.

Я считаю, что одна квота – несправедливо совсем, но понимала, что по-другому они не сделают», – сказала Татьяна Тарасова.

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?