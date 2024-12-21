Тарасова об условиях допуска россиян к олимпийскому отбору: «Одна квота – несправедливо совсем, но я понимала, что по-другому они не сделают»
Тарасова считает несправедливыми условия допуска россиян к олимпийскому отбору.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«Эмоции испытываю положительные от решения. Я была уверена, что нас допустят. Что думаю насчет жестких требований? А разве есть другой путь? На каждом соревновании определенные правила, по которым туда отбираются.
Я считаю, что одна квота – несправедливо совсем, но понимала, что по-другому они не сделают», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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