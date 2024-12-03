Александр Галлямов перенес простуду после этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге

Тамара Москвина рассказала, что Александр Галлямов перенес простуду.

Накануне стало известно, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга, который пройдет 3-4 декабря.

«В связи с простудой Саши после этапа Гран-при в Петербурге пришлось изменить план участия в соревнованиях. Пришлось подлечиться, поэтому участие в финале кубка пришлось отменить», – сказала Москвина .