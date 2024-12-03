Александр Галлямов перенес простуду после этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге
Тамара Москвина рассказала, что Александр Галлямов перенес простуду.
Накануне стало известно, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга, который пройдет 3-4 декабря.
«В связи с простудой Саши после этапа Гран-при в Петербурге пришлось изменить план участия в соревнованиях. Пришлось подлечиться, поэтому участие в финале кубка пришлось отменить», – сказала Москвина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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