«Это было вау». Бойкова и Козловский перехвалили себя, а потом сорвали прокат

Долгожданная дуэль наших топ-пар закончилась разгромом Бойковой и Козловского . Накануне они хвалили себя за короткую, но уступили по сумме больше 20 баллов.

Упс.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский действительно легко выиграли короткую на заключительном этапе Гран-при в Петербурге – программа «Убить Билла» завела зал и понравилась судьям. Их главные конкуренты Анастасия Мишина и Александр Галлямов смотрелись не так драйвово и отстали на 1,21 балла.

Вот что говорили промежуточные лидеры после короткой – Козловский вообще не скромничал:

«Сегодня было вау. Все элементы. Мне кажется, что прыжок лучше не сделать. Подкрутка, я думаю, у нас была лучшая, которая есть в современном текущем международном фигурном катании.

Выброс был прекрасный. Поддержка – отлично, тодес – очень хорошо, вращение – близко, параллельно. Дорожка была исполнена чисто. Эмоционально отыгрывали, попадали в акценты.

Мне очень понравился сегодняшний прокат».

В произвольной на лед раньше вышли Мишина и Галлямов – как отстающие. И теперь уже они подняли зал прокатом под песни Майкла Джексона. Получили 157,55 – это выше их же мирового рекорда (157,46). Из помарок – только недокрут Мишиной на акселе в стартовой секвенции.

Пока Анастасия и Александр выходили со льда, на раскатку уже вышли Бойкова и Козловский. И Галлямов зачем-то вернулся на лед и сделал круг почета – возможно, чтобы поддавить соперников. И, видимо, получилось.

Потому что последовал ворох ошибок:

❌ Недокруты на обоих акселях в секвенции тройной сальхов – двойной аксель – двойной аксель.

❌ Степ-аут Козловского на тройном тулупе.

❌ Тодес лишь второго уровня.

❌ Степ-аут Бойковой на выбросе тройной риттбергер.

❌ Сорванная заключительная поддержка.

Поднять партнершу Козловский не смог, оставил на плече

Оценка за произвольную – 133,64 балла. На 23,91 меньше, чем у Мишиной и Галлямова – пропасть для обычно такой плотной конкуренции между ними.

Урезали не только технику, но и компоненты. Если в короткой их разделила всего одна сотая, то в произвольной победители привезли Бойковой и Козловскому внушительные 6,41 балла.

В этот раз Козловский говорил по-другому:

«Я подвел, не попал в соревновательное настроение. Можно похвалить Сашу, которая сегодня тянула программу, тянула прокат. У нас сложная программа, когда элементы нанизываются на музыку. А сегодня не удалось сконцентрироваться.

Обидно, что сегодня был худший прокат в сезоне. Сегодня было очень плохо. У меня ничего не получилось. А Саша выступила достойно. Мне нужно что-то поменять в себе, чтобы подойти к ЧР в оптимальной форме».

В общем, сегодня было не вау.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 239,05

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 216,35

3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 193,32

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 157,55

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 133,64

3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 123,51

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,71

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,50

3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 69,81

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев