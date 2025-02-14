Этери Тутберидзе приехала на финал Гран-при России в Красноярске
Тренер Этери Тутберидзе приехала на финал Гран-при России по фигурному катанию.
Соревнования проходят в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Финал Гран-при России стартует с короткой программы спортивных пар. В турнире принимают участие две пары из группы Тутберидзе – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
Фото: эфир Первого канала
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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