Этери Тутберидзе приехала на финал Гран-при России в Красноярске

Тренер Этери Тутберидзе приехала на финал Гран-при России по фигурному катанию.

Соревнования проходят в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Финал Гран-при России стартует с короткой программы спортивных пар. В турнире принимают участие две пары из группы Тутберидзе – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Фото: эфир Первого канала