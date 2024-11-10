4

Евгеньев о произвольной: «Похожий не лучший прокат был на тренировках перед Тутберидзе, получил больших люлей от нее»

Фигурист Евгеньев рассказал, как получил «люлей» от Тутберидзе на тренировке.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали вторыми в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Евгеньев: Не все у нас сегодня получилось, я, к сожалению, немножко приболел. С прошлой недели мучает сильный кашель, всеми силами старался этого не показывать, но в произвольной программе моя дыхалка подвела. Очень старался не думать о болезни, в короткой даже мои друзья не заметили, что я катаюсь больной.

Мухортова: Пока в этом сезоне откатать чисто произвольную у нас не получается, но это опыт. Надеемся кристально чисто показать ее в нужное время в нужном месте.

Евгеньев: Да, наша цель, конечно, – это чемпионат России. Сейчас поедем в Москву, я постараюсь как можно скорее долечиться и приступить к упорным тренировкам. Похожий не лучший прокат был на тренировках перед Этери Георгиевной (Тутберидзе), получил больших люлей от нее. За то, что я все‑таки мужчина в нашей паре и должен докатывать, должен доделывать все поддержки. Здесь, к сожалению, состояние мне не позволило.

Мухортова: Ну и ладно, вернемся сильнее, что нас не убивает, делает нас сильнее. К сожалению, как бы я этого ни отрицала, но смена часовых поясов дала себе знать, потому что утром головой ты уже на тренировке, а твое тело еще буквально в кровати лежит, пытается встать. И тоже хороший опыт, то, что большой очень перерыв, поздний старт. Рады, что на короткую себя собрали в кучу.

Евгеньев: В Омске будет +3 часа от Москвы, поэтому я Анастасии сказал, что эти соревнования были тренировкой перед чемпионатом России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
пары
logoЭтери Тутберидзе
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
logoСерия Гран-при России
Красноярье
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов победили, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и
337сегодня, 14:14
Дмитрий Евгеньев: «Не ставим цели, что обязательно надо обойти Бойкову и Козловского, Мишину и Галлямова. Мы соревнуемся сами с собой»
12вчера, 14:37
Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
369вчера, 14:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Галлямов: «Соревноваться с Бойковой и Козловским на каждом старте – это как каждый раз проводить матч 2DROTS и «Амкала» или «Зенита» и «Спартака»
211 минут назад
Ясмина Кадырова: «Смешанные эмоции, очень недовольна собой. Были досадные ошибки, на тренировках уже такого не происходит»
152 минуты назад
Петр Гуменник: «Эмоции довольно сдержанные, сделал то, что планировал. Немного не хватило докрутить эти прыжки»
18сегодня, 14:24
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов победили, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и
337сегодня, 14:14
Николай Угожаев: «Показал почти свой максимум. Главный итог: не только на тренировках могу катать хорошо, но и на стартах»
21сегодня, 13:55
Дмитрий Алиев: «Я катаюсь с травмой, смирился, что на протяжении этого сезона она будет. Никакого прогресса после контрольных прокатов, к сожалению, нет»
23сегодня, 13:42
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Угожаев победил, Гуменник – 2-й, Самсонов – 3-й, Мозалев – 4-й, Алиев – 5-й
1378сегодня, 13:06
Анна Фролова: «Меня подстегнуло нахождение здесь Загитовой, Медведевой, Щербаковой и Трусовой. Я подумала: «Надо как-то себя продемонстрировать»
69сегодня, 12:04
Татьяна Тарасова: «Было видно, что Муравьева болела недавно, еле дышала. Все девочки старались, но кончились силы»
17сегодня, 11:45
Акатьева о бронзе на Гран-при России: «Волнение и доля сомнений не дали показать свой максимум. Четверной тулуп пока на стадии тренировки»
39сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
6сегодня, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
17сегодня, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
4сегодня, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
30вчера, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
вчера, 12:03
«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
2вчера, 10:05
«Мы рады приезжать на Гран-при Японии. Для всех фигуристов это маленький праздник». Чок и Бейтс о победе в танцах
1вчера, 08:38
Эдуард Карартынян: «Результат соревнований не порадовал. Хотел побороться за самые высокие места, не удалось»
18 ноября, 13:55
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
8 ноября, 13:52
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
128 ноября, 09:10Фото