Евгеньев о произвольной: «Похожий не лучший прокат был на тренировках перед Тутберидзе, получил больших люлей от нее»

Фигурист Евгеньев рассказал, как получил «люлей» от Тутберидзе на тренировке.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали вторыми в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Евгеньев : Не все у нас сегодня получилось, я, к сожалению, немножко приболел. С прошлой недели мучает сильный кашель, всеми силами старался этого не показывать, но в произвольной программе моя дыхалка подвела. Очень старался не думать о болезни, в короткой даже мои друзья не заметили, что я катаюсь больной.

Мухортова : Пока в этом сезоне откатать чисто произвольную у нас не получается, но это опыт. Надеемся кристально чисто показать ее в нужное время в нужном месте.

Евгеньев : Да, наша цель, конечно, – это чемпионат России. Сейчас поедем в Москву, я постараюсь как можно скорее долечиться и приступить к упорным тренировкам. Похожий не лучший прокат был на тренировках перед Этери Георгиевной (Тутберидзе ), получил больших люлей от нее. За то, что я все‑таки мужчина в нашей паре и должен докатывать, должен доделывать все поддержки. Здесь, к сожалению, состояние мне не позволило.

Мухортова : Ну и ладно, вернемся сильнее, что нас не убивает, делает нас сильнее. К сожалению, как бы я этого ни отрицала, но смена часовых поясов дала себе знать, потому что утром головой ты уже на тренировке, а твое тело еще буквально в кровати лежит, пытается встать. И тоже хороший опыт, то, что большой очень перерыв, поздний старт. Рады, что на короткую себя собрали в кучу.

Евгеньев : В Омске будет +3 часа от Москвы, поэтому я Анастасии сказал, что эти соревнования были тренировкой перед чемпионатом России.