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«Мы стали реально оценивать наших лидеров. Видеть те ошибки, которые у них есть». Сихарулидзе о возросшей конкуренции в танцах на льду

Сихарулидзе ответил на вопрос, в чем причина роста конкуренции в танцах на льду.

«Здесь все просто – мы стали реально оценивать наших лидеров. То есть видеть те ошибки, которые у них есть. А во-вторых, наши молодые пары за пару лет вышли на тот уровень, когда они абсолютно сравнимы с лидерами. Сейчас они все на одинаково высоком уровне, и мы будем смотреть дальше, как они будет развиваться.

И есть еще один момент – довольно тонкий, психологический. У любого судьи, когда он видит спортсмена, который и так должен выигрывать соревнования, иногда возникает желание поставить еще больше. Я за то, чтобы этого не делать.

Чтобы мы четко и аккуратно ставили оценки даже тем ребятам, которые действительно сегодня впереди всех остальных. Это нужно прежде всего именно им самим, нашим лидерам, чтобы они видели свои ошибки и понимали, где они в мировом спорте, на каком они реально уровне. Это важно в том числе в плане выхода на международную арену», – сказал президент ФФККР Антон Сихарулидзе. 

Кому из наших фигуристов можно ехать на олимпийский отбор? Вы удивитесь, но, кажется, всем!

В фигурке шум с олимпийским составом и хаос в танцах: что правда, а что нет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoАнтон Сихарулидзе
танцы на льду
ФФККР
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