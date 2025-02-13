Татьяна Тарасова: «Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею»

Татьяна Тарасова рассказала, чего пожелала бы себе день рождения.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.

«Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею», – сказала Тарасова.