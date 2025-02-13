7

Татьяна Тарасова: «Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею»

Татьяна Тарасова рассказала, чего пожелала бы себе день рождения.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.

«Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Совсем обнаглели. Они забыли, что политика в спорте не участвует. Не понимаю, чего они вообще хотят»
176 февраля, 17:43
Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Хотят уничтожить наш спорт, но не получится. За что дисквалифицировали? В чем виноваты дети, не участвующие нигде? Спорт же вне политики»
344 февраля, 13:18
Тарасова о Недомански: «Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Придурок»
7811 января, 12:55
Рекомендуем
Главные новости
Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы
3 минуты назад
Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на олимпийский квалификационный турнир («Р-Спорт»)
1312 минут назад
Александра Трусова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» по состоянию здоровья
1948 минут назад
Полина Шешелева: «Четверной выброс пока перестали делать, потому что готовились к первенству России. Наверное, сейчас начнем его тренировать»
1сегодня, 10:35
Чемпионка мира по танго об участии Медведевой в танцевальном проекте: «Это был классный эксперимент и сложный вызов самой себе»
14сегодня, 09:45
Азиатские игры-2025. Кагияма, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Сато, Дай Дайвэй выступят с произвольными программами
24сегодня, 09:36Live
В Красноярске распроданы все билеты на финал Гран-при по фигурному катанию
12сегодня, 09:02
Азиатские игры-2025. Ким Чхэ Ен победила, Сакамото – 2-я, Йошида – 3-я, Самоделкина 4-я
122сегодня, 09:00
Жук о допуске к отбору на Олимпиаду: «В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счет контента себя показать»
11сегодня, 08:05
Ирина Жук: «Приятно, что сейчас все куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую очередь потихоньку ломают. Больше спорта появляется»
5сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
7сегодня, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
1вчера, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
16вчера, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
1вчера, 17:31
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита победили, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е, Танака и Нишияма – 3-и
вчера, 11:27
Чайковская, Качушкин и Кожемякина вошли в состав исполкома ФФККР
11 февраля, 13:36
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
1611 февраля, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
411 февраля, 07:58
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
Рекомендуем