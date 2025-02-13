Татьяна Тарасова: «Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею»
Татьяна Тарасова рассказала, чего пожелала бы себе день рождения.
13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.
«Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чем в своей жизни не жалею», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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