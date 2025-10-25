Павел Дрозд: «Прокат оставил приятное послевкусие. Был настрой зацепить зал, тех, кто досидел до танцев»
Шичина и Дрозд хотели зацепить прокатом зрителей, оставшихся смотреть танцы.
Елизавета Шичина и Павел Дрозд идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при России в Магнитогорске (74,00 балла).
«Ехали ладненько, было приятно сегодня катать. Удалось получить кайф. Мы пропустили соревнования в прошлом сезоне, сейчас у нас мотивация кататься так, как мы не катались никогда», – сказала Шичина.
«Прокат оставил приятное послевкусие, катили с удовольствием. Был настрой на сегодня зацепить зал, тех, кто досидел до конца, до танцев. Надеюсь, нам это удалось», – добавил Дрозд.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
