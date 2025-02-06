Тарасова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Совсем обнаглели. Они забыли, что политика в спорте не участвует. Не понимаю, чего они вообще хотят»

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Я не понимаю, чего они вообще хотят, они совсем обнаглели. Они вообще не знают, почему они нас отстранили от участия в международных соревнованиях.

Точнее, знают, что отстранили по политическим мотивам. Но они забыли, что политика в спорте не участвует, они забыли о том, о чем говорили всю жизнь.

Что они делают? Они хотят нас вообще закрыть, чтобы нас не было. Большие гуманисты, конечно, в кавычках», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.