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Жук о допуске к отбору на Олимпиаду: «В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счет контента себя показать»

Ирина Жук и Александр Свинин высказались о допуске к отбору на Олимпиаду-2026.

У Жук и Свинина тренируются Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Ранее в их группе работали Александра Степанова и Иван Букин, в прошлом сезоне они перешли к Александру Жулину. 

– Уже чувствуется это напряжение? Новости о допуске к олимпийской квалификации сильно подогрели.

Жук: Мы надеемся, что допустят. Как это все будет выглядеть – пока не понимаем. Будет понятно ближе к сентябрю, какие-то конкретные детали, хотя нам в любом случае пока ничего не светит в этом плане. Мы смотрим в будущее, на Олимпиаду-2030.

Дай бог, чтобы хоть кого-то выпустили, это будет здорово для всех. И сил тем, кто поедет, это будет очень сложно. Нужно будет очень здорово кататься.

– Поддерживаете Степанову и Букина? Пусть они и в другом тренерском штабе, но наверняка осталось много теплых чувств к ним…

Жук: Разумеется, мы желаем им только удачи.

Свинин: Это наши спортсмены, столько лет работали с нами. Хочется, чтобы все получилось, чтобы итог многолетней работы, в том числе и нашей, дал результат. Олимпиада будет тяжелая, во-первых, отбор, потом не будет судей, поддержки…

– Степанова и Букин — безальтернативные претенденты на олимпийскую квоту?

Жук: По матерости, разумеется. Самые титулованные, опытные. Известные в том числе и на международном уровне. Но решать будет начальство. В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счет контента себя показать, а в танцах — как карта ляжет.

И пары на Западе неплохие, надо помнить об этом. Пропуск трех сезонов – это и волнение, ехать сразу на самый главный старт. Стальные нервы нужны будут. Но надо бороться! В любом случае. А мы об этой Олимпиаде не думаем, работаем на следующий олимпийский цикл.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoАлександр Свинин
танцы на льду
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logoсборная России
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