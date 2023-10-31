Жулин о Степановой и Букине: «У каждого спортсмена есть те или иные проблемы. Моя задача – эти проблемы искоренить, подчеркнуть достоинства, спрятать недостатки»

Александр Жулин высказался о переходе к нему Александры Степановой и Ивана Букина.

— Все годы, что я наблюдаю за вашей тренерской деятельностью, убеждают меня в том, что во главе всего у вас стоит именно любовь. Вы не можете работать с фигуристами, если не любите их. Не станете использовать музыку, если она вам не нравится. Насколько сложно полюбить пару, которая многие годы была соперником?

— Для меня никакой проблемы в этом нет. Отношение зависит прежде всего от человеческих качеств тех, с кем работаешь. Я всегда очень хорошо относился к Степановой и , уважал их как спортсменов. А после того как мы пересеклись с Ваней на «Ледниковом периоде», понял, что он просто замечательный человек. С ним очень легко работать к тому же. Прекрасно понимаю, что пережили и , когда ребята ушли от них после стольких совместных лет, поэтому сразу позвонил Саше.

— Еще не дав согласия взять дуэт в свою группу?

— Нет, уже после того, как мы договорились с ребятами о сотрудничестве. В нашей профессии, считаю, должны быть определенные этические нормы. Например, я сам никогда слова плохого не скажу про бывших тренеров. Поэтому посчитал правильным позвонить. Сказал, что ребята у меня были, объяснил, что со своей стороны я ничего не предпринимал для этого перехода, что это целиком и полностью решение спортсменов.

— Пока Степанова — Букин катались у прежних тренеров, в адрес Саши всегда звучало, что у нее наблюдаются определенные проблемы с качеством катания. Разделяете такую точку зрения?

— У каждого спортсмена есть те или иные проблемы. Соответственно они были и у Саши, и у Вани, но это нормально: идеальных людей в нашем мире не существует. Моя задача как тренера по возможности эти проблемы искоренить. Где-то научить, где-то подчеркнуть достоинства, спрятать недостатки.

— Несколько лет назад вы сказали мне в интервью, что в танцах уже все давно придумано и ничего нового изобрести невозможно.

— Наверное, я был тогда на что-то очень зол.

— Видимо, на то, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон продолжают у всех выигрывать, в то время как ваши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, пропустив три чемпионата мира подряд, завоевали на чемпионате Европы только бронзовую медаль.

— Может быть, – сказал .