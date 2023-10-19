Свинин об уходе Степановой и Букина: «Когда спортсмены приходят с цветами и прощаются, анализировать какие-то сигналы бесполезно»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Тренеры Свинин и Жук высказалась о расставании со Степановой и Букиным.

– Можно ли сказать, что нынешнее межсезонье было для вас самым тяжелым в карьере из-за ухода многих лидеров группы?
 
Александр Свинин: Такое и раньше было. Был сезон, когда закончили и Яна Хохлова с Сергеем Новицким, и Екатерина Рублева с Иваном Шефером. Тогда остались только юниорские дуэты. Основное внимание мы переключили на Сашу Степанову и Ваню Букина, что помогло им и в юниорах добиться больших побед, и на взрослый уровень беспрепятственно перейти. В этом году похожая ситуация.

Ирина Жук: Даже чуточку легче. На взрослый уровень вышли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые очень нас поддержали и стали лидерами группы. После ухода Степановой и Букина стали больше времени уделять и им, и нашим юниорским дуэтам. Мы не устали, будем растить новые дуэты, пока хватит сил и здоровья.

– Во время декретного отпуска Степановой у вас были предчувствия расставания с ней и Букиным?

Жук: Ничего не было. У Саши с Ваней уже был готовый произвольный танец, поставленный Максимом Стависким.

Свинин: Когда спортсмены приходят с цветами и прощаются, анализировать какие-то сигналы бесполезно.

– Букет хоть красивый был?

Жук: Да, красивый, но в такие моменты обращаешь внимание не на цветы, а на шипы. Прощальный букет – это всегда неприятная история для любого тренера. Мы проработали с Сашей и Ваней 16 лет и прекрасно понимали, что сейчас они были бы безоговорочными лидерами российских танцев, у кого бы ни тренировались.

Свинин: Мы многое пережили вместе, особенно в олимпийском сезоне. Из-за COVID-19, которым переболела Саша, она не только тренироваться не могла, но даже контактировать с Ваней. Он катался в Новогорске один. Мы очень хотели, чтобы ребята попали на Олимпиаду. Счастье, что они все-таки попали в Пекин, в прямом смысле, запрыгнув в последний самолет. Ребята не катались перед этим десять дней, и само их выступление на Олимпиаде стало чудом.

– Кто был вам ближе, Александра или Иван?

Жук: Ваню мы просто знали с самого рождения. Встречали его маму Елену из роддома и увидели будущего фигуриста в конвертике.

Свинин: Когда речь идет о танцевальном дуэте, нельзя разделять партнеров. Сашу мы очень любим и относимся столь же тепло.

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8 комментариев

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Mion
Мне очень ГЛ понравились. Имхо, у них очень интересные программы. Возможно, даже самые интересные в этом году.
И отчасти поэтому жалко, что Букины ушли. Здесь у них бы точно были интересные программы. С другой стороны, у Саши слишком заметный прогресс по скольжению, чтобы говорить, что Жулин им ничего не дал
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PakSonOk
Сложная история. Лидерами российских танцев были бы безоговорочно. Но не факт, что официальными.
А если допустят до международных стартов. Единственная квота - Жулину, командник - Жулину. Вот это, скорее, безоговорочно.
+4
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Алеся Ткаченко
Ответ PakSonOk
Сложная история. Лидерами российских танцев были бы безоговорочно. Но не факт, что официальными. А если допустят до международных стартов. Единственная квота - Жулину, командник - Жулину. Вот это, скорее, безоговорочно.
Россияне же не могут участвовать в командных соревнованиях
+2
-1
+1
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PakSonOk
Ответ Алеся Ткаченко
Россияне же не могут участвовать в командных соревнованиях
Так написала: "если допустят". Dum spiro, spero))
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Лиля Симонова
Помнится, как здесь приносили мифы и обвиняли пару ДС, что они держат в Москве Степанову и Букина, чтобы попасть в командник Олимпиады. Наконец мифы развенчаны. Пара СБ еле успела на личные соревнования из-за болезни.
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Светлана Дрягилева
Ответ Mion
Мне очень ГЛ понравились. Имхо, у них очень интересные программы. Возможно, даже самые интересные в этом году. И отчасти поэтому жалко, что Букины ушли. Здесь у них бы точно были интересные программы. С другой стороны, у Саши слишком заметный прогресс по скольжению, чтобы говорить, что Жулин им ничего не дал
Программы СБ ставила хореограф Самарская, она ушла от СЖ. Прогресса у Степановой не увидела.
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Алеся Ткаченко
Ответ Лиля Симонова
Помнится, как здесь приносили мифы и обвиняли пару ДС, что они держат в Москве Степанову и Букина, чтобы попасть в командник Олимпиады. Наконец мифы развенчаны. Пара СБ еле успела на личные соревнования из-за болезни.
Так это и не было секретом ,причины были в ковиде
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