Свинин об уходе Степановой и Букина: «Когда спортсмены приходят с цветами и прощаются, анализировать какие-то сигналы бесполезно»

Тренеры Свинин и Жук высказалась о расставании со Степановой и Букиным.

– Можно ли сказать, что нынешнее межсезонье было для вас самым тяжелым в карьере из-за ухода многих лидеров группы?



: Такое и раньше было. Был сезон, когда закончили и Яна Хохлова с Сергеем Новицким, и Екатерина Рублева с Иваном Шефером. Тогда остались только юниорские дуэты. Основное внимание мы переключили на Сашу Степанову и Ваню Букина, что помогло им и в юниорах добиться больших побед, и на взрослый уровень беспрепятственно перейти. В этом году похожая ситуация.

: Даже чуточку легче. На взрослый уровень вышли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые очень нас поддержали и стали лидерами группы. После ухода Степановой и Букина стали больше времени уделять и им, и нашим юниорским дуэтам. Мы не устали, будем растить новые дуэты, пока хватит сил и здоровья.

– Во время декретного отпуска Степановой у вас были предчувствия расставания с ней и Букиным?

Жук: Ничего не было. У Саши с Ваней уже был готовый произвольный танец, поставленный Максимом Стависким.

Свинин: Когда спортсмены приходят с цветами и прощаются, анализировать какие-то сигналы бесполезно.

– Букет хоть красивый был?

Жук: Да, красивый, но в такие моменты обращаешь внимание не на цветы, а на шипы. Прощальный букет – это всегда неприятная история для любого тренера. Мы проработали с Сашей и Ваней 16 лет и прекрасно понимали, что сейчас они были бы безоговорочными лидерами российских танцев, у кого бы ни тренировались.

Свинин: Мы многое пережили вместе, особенно в олимпийском сезоне. Из-за COVID-19, которым переболела Саша, она не только тренироваться не могла, но даже контактировать с Ваней. Он катался в Новогорске один. Мы очень хотели, чтобы ребята попали на Олимпиаду. Счастье, что они все-таки попали в Пекин, в прямом смысле, запрыгнув в последний самолет. Ребята не катались перед этим десять дней, и само их выступление на Олимпиаде стало чудом.

– Кто был вам ближе, Александра или Иван?

Жук: Ваню мы просто знали с самого рождения. Встречали его маму Елену из роддома и увидели будущего фигуриста в конвертике.

Свинин: Когда речь идет о танцевальном дуэте, нельзя разделять партнеров. Сашу мы очень любим и относимся столь же тепло.