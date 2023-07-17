Иван Букин: «Работал с Жулиным в «Ледниковом периоде», и мне очень понравилось. У него гениальное видение»
Александра Степанова и Иван Букин рассказали, почему решили перейти к Александру Жулину.
Весной этого года танцевальный дуэт покинул группу Ирины Жук и Александра Свинина.
– Вы выбрали направление своих непримиримых соперников – тренера Александра Жулина. Почему именно он?
Букин: Я поработал с Сашей Жулиным в «Ледниковом периоде», мне очень понравилось, я делился с Сашкой этой информацией. Мне очень понравилось, как он подходит.
Когда человек может сидеть и заниматься своими делами, а потом – раз! И у него происходит какое-то гениальное видение. И он вроде немного что-то сделал, но сделал очень круто.
– И самое главное, что это не наворочено.
Букин: Да! Это просто, это лежит. И ты такой думаешь – как это произошло?
Степанова: Или вот мы сейчас что-то делаем 10 раз, 15 – не получается, что-то не так. И он: подойди сюда. Покажет, выйдет на лед: ну вот здесь чуть-чуть буквально подвинуться, бедро чуть еще раскрыть.
Думаю: как так? Но получается! Я не знаю, как он это делает. И вот такие моменты мы сейчас можем прочувствовать на себе, и это очень здорово.
Букин: Это гениальное видение, наверное.
– Если возникнет такая ситуация, вы готовы будете сотрудничать с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым?
Степанова: Я думаю, что да. У них такой огромный опыт, тем более, что они знают тренера и знают, чего он хочет. Думаю, они нам помогут. Ну если, конечно, будут согласны.
Они всегда были выше нас и они знают, что именно нужно, чтобы быть на этой ступеньке. Ну и плюс они нам чуть-чуть уже помогли.
Букин: Мы будем на сборе в Сочи. И в этот момент Татьяна Навка позвала нас еще к себе повыступать в ее шоу. Она попросила ребят, чтобы они пришли и научили нас своим партиям. И мы, можно сказать, чуть-чуть поработали.
Они нас уже научили, как нужно катать то, что мы будем катать в июле. Это было, кстати, очень весело, прекрасно.
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