В Вашингтоне пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе. Планируется участие Чена, Малинина, Гордеевой, Кулика и других

В США пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе.

29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил. Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания.

Благотворительный вечер Legacy on Ice в память о жертвах состоится 2 марта на арене «Вашингтон Кэпиталз». В мероприятии примут участие бывшие и действующие американские фигуристы Илья Малинин , Эмбер Гленн , Мэдисон Чок , Эван Бейтс , Алиса Лью , Тара Липински, Кристи Ямагучи, Скотт Хэмилтон, Джонни Вейр и другие.

«Будет очень много имен на мероприятии. Я надеюсь, что его посетят все, в буквальном смысле. Там будут не только представители фигурного катания, но и многие известные личности из других видов спорта. По представителям от парламента США пока сказать не могу.

Я продюсирую это мероприятие, мы решили сделать это шоу для того, чтобы максимально помочь семьям погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе. Надеюсь, будет очень масштабно», – сказал агент Ари Закарян.

Корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева со ссылкой на Закаряна сообщает , что также планируется участие олимпийских чемпионов Нэтана Чена, Екатерины Гордеевой и Ильи Кулика.

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