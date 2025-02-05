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В Вашингтоне пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе. Планируется участие Чена, Малинина, Гордеевой, Кулика и других

В США пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе.

29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил. Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания.

Благотворительный вечер Legacy on Ice в память о жертвах состоится 2 марта на арене «Вашингтон Кэпиталз». В мероприятии примут участие бывшие и действующие американские фигуристы Илья Малинин, Эмбер Гленн, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Алиса Лью, Тара Липински, Кристи Ямагучи, Скотт Хэмилтон, Джонни Вейр и другие.

«Будет очень много имен на мероприятии. Я надеюсь, что его посетят все, в буквальном смысле. Там будут не только представители фигурного катания, но и многие известные личности из других видов спорта. По представителям от парламента США пока сказать не могу.

Я продюсирую это мероприятие, мы решили сделать это шоу для того, чтобы максимально помочь семьям погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе. Надеюсь, будет очень масштабно», – сказал агент Ари Закарян.

Корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева со ссылкой на Закаряна сообщает, что также планируется участие олимпийских чемпионов Нэтана Чена, Екатерины Гордеевой и Ильи Кулика.

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты

Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
Благотворительность
происшествия
logoсборная США
Ари Закарян
Скотт Хэмилтон
logoТара Липински
мужское катание
logoЭван Бейтс
logoДжонни Вейр
logoИлья Малинин
logoЕкатерина Гордеева
Кристи Ямагучи
Эмбер Гленн
женское катание
logoНэтан Чен
танцы на льду
logoИлья Кулик
logoАлиса Лью
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