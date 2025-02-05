В Вашингтоне пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе. Планируется участие Чена, Малинина, Гордеевой, Кулика и других
29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил. Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания.
Благотворительный вечер Legacy on Ice в память о жертвах состоится 2 марта на арене «Вашингтон Кэпиталз». В мероприятии примут участие бывшие и действующие американские фигуристы Илья Малинин, Эмбер Гленн, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Алиса Лью, Тара Липински, Кристи Ямагучи, Скотт Хэмилтон, Джонни Вейр и другие.
«Будет очень много имен на мероприятии. Я надеюсь, что его посетят все, в буквальном смысле. Там будут не только представители фигурного катания, но и многие известные личности из других видов спорта. По представителям от парламента США пока сказать не могу.
Я продюсирую это мероприятие, мы решили сделать это шоу для того, чтобы максимально помочь семьям погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе. Надеюсь, будет очень масштабно», – сказал агент Ари Закарян.
Корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева со ссылкой на Закаряна сообщает, что также планируется участие олимпийских чемпионов Нэтана Чена, Екатерины Гордеевой и Ильи Кулика.
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