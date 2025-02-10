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  • Мама Костылевой: «Мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Проживание, тренировки, форма, экипировка – для Лены все это бесплатно»
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Мама Костылевой: «Мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Проживание, тренировки, форма, экипировка – для Лены все это бесплатно»

Мама Елены Костылевой заявила, что Плющенко делает все для своих подопечных.

«Евгений Викторович, являющийся основным тренером нашей дочери, называет ее «флагманом Московской области», губернатор которой выделил Лене солидный грант.

Сейчас мы живем в бесплатном двухэтажном коттедже на территории академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», директором которой является супруга Евгения Яна Рудковская, в 100 метрах от дома самого Евгения Викторовича. Проживание в месяц тут стоит 120 тысяч рублей. Это плюс тренировки, форма, экипировка – для Лены все бесплатно.

Раньше по выходным здесь льда по воскресеньям не было, и нам с Леной приходилось ездить на другие катки, и чтобы мы никуда не ездили, он сам поначалу по воскресеньям в свой выходной выходил и тренировал Лену.

До того мы только вкладывали в Лену огромные деньги, а сейчас мужу на карту в начале каждого месяца от училища олимпийского резерва приходит порядка 25-30 тысяч рублей именно на питание дочери.

Летом прошлого года Лене, которая уже два года является членом национальной сборной России, впервые выдали полную спортивную форму – огромный чемодан вещей – полотенца, носки, пуховики, лыжные костюмы, шапки, две пары кроссовок, шесть костюмов.

Плющенко для своих детей делает все! А Яна Рудковская ввела нас в свое ледовое шоу «Спящая красавица», где у Лены главная роль Золушки, которая раньше была у Александры Трусовой, которая сейчас уходит, и роль Золушки будет исполнять Лена», – сказала Ирина Костылева

Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Мое Online
Елена Костылева
деньги
Ирина Костылева
женское катание
logoЯна Рудковская
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