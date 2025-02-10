Мама Костылевой: «Мы живем в 100 метрах от дома Плющенко. Проживание, тренировки, форма, экипировка – для Лены все это бесплатно»
«Евгений Викторович, являющийся основным тренером нашей дочери, называет ее «флагманом Московской области», губернатор которой выделил Лене солидный грант.
Сейчас мы живем в бесплатном двухэтажном коттедже на территории академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», директором которой является супруга Евгения Яна Рудковская, в 100 метрах от дома самого Евгения Викторовича. Проживание в месяц тут стоит 120 тысяч рублей. Это плюс тренировки, форма, экипировка – для Лены все бесплатно.
Раньше по выходным здесь льда по воскресеньям не было, и нам с Леной приходилось ездить на другие катки, и чтобы мы никуда не ездили, он сам поначалу по воскресеньям в свой выходной выходил и тренировал Лену.
До того мы только вкладывали в Лену огромные деньги, а сейчас мужу на карту в начале каждого месяца от училища олимпийского резерва приходит порядка 25-30 тысяч рублей именно на питание дочери.
Летом прошлого года Лене, которая уже два года является членом национальной сборной России, впервые выдали полную спортивную форму – огромный чемодан вещей – полотенца, носки, пуховики, лыжные костюмы, шапки, две пары кроссовок, шесть костюмов.
Плющенко для своих детей делает все! А Яна Рудковская ввела нас в свое ледовое шоу «Спящая красавица», где у Лены главная роль Золушки, которая раньше была у Александры Трусовой, которая сейчас уходит, и роль Золушки будет исполнять Лена», – сказала Ирина Костылева.
Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой
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