Анастасия Волочкова: «Валиева всегда была и будет первой. У нее медали не на груди, а в истории. Позор тем, кто хочет их отнять»

Анастасия Волочкова заявила, что медали Камилы Валиевой вошли в историю.

Фигуристку дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

По информации ТАСС, Камила пока не вернула ни одну из медалей, которых ее лишили.

– Нужно ли Камиле Валиевой возвращать медали?

– Самая главная медаль Камилы Валиевой – признание публики и зрителя. Позор тем, кто хочет эти медали отнять. В моем творчестве не может быть первых и вторых, это эстетика. Но спорт – это другое.

Камила Валиева всегда была и будет первой. У нее медали не на груди, а в истории. Она уже вошла в историю как настоящая чемпионка, – сказала балерина Волочкова.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?