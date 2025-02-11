Анастасия Волочкова: «Валиева всегда была и будет первой. У нее медали не на груди, а в истории. Позор тем, кто хочет их отнять»
Анастасия Волочкова заявила, что медали Камилы Валиевой вошли в историю.
Фигуристку дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
По информации ТАСС, Камила пока не вернула ни одну из медалей, которых ее лишили.
– Нужно ли Камиле Валиевой возвращать медали?
– Самая главная медаль Камилы Валиевой – признание публики и зрителя. Позор тем, кто хочет эти медали отнять. В моем творчестве не может быть первых и вторых, это эстетика. Но спорт – это другое.
Камила Валиева всегда была и будет первой. У нее медали не на груди, а в истории. Она уже вошла в историю как настоящая чемпионка, – сказала балерина Волочкова.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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