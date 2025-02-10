Константинова о допинг-деле Валиевой: «Очень жестокая, драматичная история. Камила – молодец, справляется, я ее уважаю и поддерживаю»

Константинова заявила, что уважает и поддерживает Камилу Валиеву.

В январе 2024 года Валиеву дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Сборная России лишилась первого места в командном турнире Олимпиады-2022, но сохранила бронзу.

«Та история, которая началась с ней на Олимпиаде, очень жестокая. На тот момент она была ребенком. И мне кажется, это как раз вопросы возрастного ценза, потому что дети не должны испытывать такие колоссальные психологические нагрузки и такое давление. Для меня это очень драматичная история, я очень уважаю Камилу и всегда поддерживаю.

Она большая молодец, проходит через это, справляется. Не по годам мудрая девчонка, случившееся сделало ее сильнее, намного взрослее. Если у нее получится вернуться, то это будет замечательно», – сказала призер международных турниров Станислава Константинова .