Дюамель о Валиевой: «Не понимаю, зачем хранить награды, раз результат соревнований был аннулирован»
Меган Дюамель высказалась о медалях, которые должна вернуть Камила Валиева.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.
«Я не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован.
Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Дюамель.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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