Дюамель о Валиевой: «Не понимаю, зачем хранить награды, раз результат соревнований был аннулирован»

Меган Дюамель высказалась о медалях, которые должна вернуть Камила Валиева.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«Я не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован.

Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Дюамель.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?