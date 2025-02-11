Эдуард Карартынян: «Меня больше впечатляет сама программа, чем выполненные прыжки. Хочу всегда катать очень красиво»

Эдуард Карартынян заявил, что красивая программа для него важнее, чем прыжки.

В январе 16-летний фигурист Карартынян взял бронзу на Российско-китайских зимних молодежных играх, а в феврале стал четвертым на первенстве России среди юниоров.

Спортсмен тренируется у Светланы Соколовской. В 13 лет его брали на просмотр в группу Этери Тутберидзе.

«Меня взяли, полтора года тренировался у Этери Георгиевны. У Светланы Владимировны я тренируюсь более двух лет, она прекрасный тренер – требовательный и поддерживающий. Главный совет от Светланы Владимировны – всегда бороться до конца. Не терять ни сотой.

С двойным акселем у меня была сложная история – долго не мог его прыгнуть. Такая же ситуация была с тройным акселем, я его года три учил, наконец-то в прошлом сезоне показал его. Я был очень рад, потому что в короткой программе без тройного акселя никуда не пройдешь.

В 14 лет я прыгнул [четверной] сальхов у Этери Георгиевны. На стартах он не особо получался, но первый раз я его прыгнул на соревнованиях «На призы Чайковской». У Этери Георгиевны прыгал лутц, тулуп, но в одно время их потерял. Не знаю почему. Потом я перешел к Светлане Владимировне, там уже все восстановил.

Нет одного определенного [четверного прыжка, который хотел бы исполнять]. Хочется все стабильно исполнять, потому что уже надо набирать эту стабильность, которой пока у меня нет.

После Кубка Первого канала до Нового года я вообще не прыгал, только скользил из-за проблемы со стопой. 3 января мне сказали, что я еду на Российско-китайские игры. Я тогда не прыгал никаких элементов ультра-си. Мы согласились, конечно, потому что такое бывает раз в два года, и то я уже думаю, что скоро во взрослые буду выходить, а во взрослых такого пока нет. Из ультра-си восстановил два тулупа, аксель. Понимал, что нельзя выступить плохо, потому что выступал за Россию.

Будет снижение нагрузки и лечение. Там не настолько серьезно, но если я сейчас буду давать сильные нагрузки, то могу пропустить следующий сезон, поэтому решили сейчас полечиться.

Я хочу всегда очень красиво катать программы. Меня больше впечатляет сама программа, чем выполненные прыжки.

У меня нет каких-то кумиров, на которых я хочу равняться. Просто хочется быть единственным, неповторимым», – рассказал Карартынян.