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Команда Тутберидзе показала тренировку старшей группы

Команда Этери Тутберидзе показала тренировку старшей группы фигуристов.

На видео прыжки отрабатывают Софья Акатьева, Дарья Садкова, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев и другие спортсмены.

С фигуристами работает Этери Тутберидзе и Георгий Похилюк. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
logoЭтери Тутберидзе
logoСофья Акатьева
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
Дарья Садкова
мужское катание
женское катание
logoсборная России
Георгий Похилюк
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