Татьяна Тарасова: «Жду от Сихарулидзе любви и понимания фигурного катания. Верю, что при нем нас допустят на международную арену»

Татьяна Тарасова поздравила Антона Сихарулидзе с избранием главой ФФККР.

11 февраля Сихарулидзе был назначен на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На выборной конференции в Москве он был единственным претендентом, его кандидатуру поддержали единогласно.

«Поздравляю его! Жду от него любви и понимания фигурного катания. Верю, что при нем нас допустят на международную арену. Прекрасно, что он прошел единогласно – значит, все хотели, чтобы был он. И я в том числе», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова «Матч ТВ».

«Положительно к этому (избранию Сихарулидзе – Спортс’’) отношусь. Он грамотный человек, а главное – наш. Антон заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира – он знает эту профессию. Поэтому кандидатура правильная.

Цели на новый срок? Главное – добиться того, чтобы нас допустили до участия в международных соревнованиях. Это основная задача», – цитирует Тарасову Sport24.