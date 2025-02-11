Татьяна Тарасова: «Жду от Сихарулидзе любви и понимания фигурного катания. Верю, что при нем нас допустят на международную арену»
11 февраля Сихарулидзе был назначен на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На выборной конференции в Москве он был единственным претендентом, его кандидатуру поддержали единогласно.
«Поздравляю его! Жду от него любви и понимания фигурного катания. Верю, что при нем нас допустят на международную арену. Прекрасно, что он прошел единогласно – значит, все хотели, чтобы был он. И я в том числе», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова «Матч ТВ».
«Положительно к этому (избранию Сихарулидзе – Спортс’’) отношусь. Он грамотный человек, а главное – наш. Антон заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира – он знает эту профессию. Поэтому кандидатура правильная.
Цели на новый срок? Главное – добиться того, чтобы нас допустили до участия в международных соревнованиях. Это основная задача», – цитирует Тарасову Sport24.
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