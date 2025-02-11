Илья Авербух: «Сихарулидзе проявил себя дипломатичным и стратегически сильным руководителем. Доверие, которое он вызвал, абсолютно оправдано»
Авербух назвал Сихарулидзе дипломатичным и стратегически сильным руководителем.
11 февраля Антон Сихарулидзе был избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее он был исполняющим обязанности главы организации.
«Я поддерживаю это решение. Антон постепенной мягкой силой благодаря поддержке федерации и [гендиректора ФФККР] Александра Ильича Когана входил в управление. За это время он проявил себя дипломатичным и стратегически сильным руководителем. Доверие, которое он вызвал, абсолютно оправдано», – сказал хореограф, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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