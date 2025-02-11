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Сихарулидзе о судействе: «Мы очень активно проводим разборы. Мне самому очень важно понять, что наши судьи объективно оценивают»

Антон Сихарулидзе рассказал о судейских разборах в фигурном катании.

– В футболе и хоккее есть разбор судейства. Может, стоит создать такое же?

– Все годы после каждого турнира собирается коллегия судей и технический комитет, которые рассматривают каждый спорный эпизод. Это серая оценка, которую выбирает компьютер.

Не думаю, что это важно делать журналистам. Мы очень активно проводим эти разборы. Мне самому очень важно понять, что наши судьи объективно оценивают. Нейтральному человеку очень сложно это оценить, есть определенные правила, – рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoАнтон Сихарулидзе
ФФККР
судьи
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