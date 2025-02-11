Сихарулидзе о судействе: «Мы очень активно проводим разборы. Мне самому очень важно понять, что наши судьи объективно оценивают»
Антон Сихарулидзе рассказал о судейских разборах в фигурном катании.
– В футболе и хоккее есть разбор судейства. Может, стоит создать такое же?
– Все годы после каждого турнира собирается коллегия судей и технический комитет, которые рассматривают каждый спорный эпизод. Это серая оценка, которую выбирает компьютер.
Не думаю, что это важно делать журналистам. Мы очень активно проводим эти разборы. Мне самому очень важно понять, что наши судьи объективно оценивают. Нейтральному человеку очень сложно это оценить, есть определенные правила, – рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем