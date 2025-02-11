«Сихарулидзе активно начал свою работу, и мы видим результаты. Он хорошо справляется». Бестемьянова о главе ФФККР

Наталья Бестемьянова оценила работу Антона Сихарулидзе во главе ФФККР.

11 февраля олимпийский чемпион Сихарулидзе был избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее он был исполняющим обязанности главы организации.

«Он активно начал свою работу, и мы видим результаты. Желаю ему удачи на этом поприще, это непростое место. Он хорошо справляется. Очень верю, что при нем наступит потепление к нашим фигуристам на международной арене», – сказала олимпийская чемпионка Бестемьянова .