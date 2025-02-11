Навка об избрании Сихарулидзе главой ФФККР: «Очень правильный выбор. Надеюсь, он приведет нас к полным пьедесталам»

Татьяна Навка поддержала избрание Антона Сихарулидзе главой ФФККР.

Олимпийский чемпион Сихарулидзе был назначен президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по итогам внеочередной выборной конференции, которая проходит 11 февраля в Москве.

«Очень правильный выбор. Я рада, что федерацию возглавил человек, который знает все досконально про наш вид спорта, болеет за него всем сердцем и душой. Я поздравляю его! Надеюсь, что он приведет нас к полным пьедесталам, как это было раньше», – сказала олимпийская чемпионка Навка.