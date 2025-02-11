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Лазарев о четверном акселе: «Конечно, попробую, но не сейчас. Когда-нибудь»

Фигурист Лев Лазарев намерен попробовать исполнить четверной аксель.

На прошлой неделе 15-летний Лазарев выиграл первенство России среди юниоров.

– Четверной аксель когда-нибудь попробуешь?

– Конечно, попробую. Но не сейчас. И не в это межсезонье, скорее всего. Когда-нибудь.

– Чемпионат Европы выиграл швейцарец Лукас Бричги с не очень сильным контентом. Смотрел? Что думаешь? Сейчас в фигурном катании тренд на вторую оценку?

– Смотрел, да. Я бы не сказал, что это тренд на вторую оценку, это больше про надбавки за элементы. Просто иногда бывает полезно прыгнуть меньше, но качественнее. Да если взять меня, свои самые высокие баллы я набрал на прошлом финале Гран-при [России среди юниоров], где катал с четырьмя четверными, а не с пятью, – сказал Лазарев.

Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Лев Лазарев
logoСерия Гран-при России
мужское катание
logoсборная Швейцарии
Лукас Бричги
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
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