Давыдов о допуске российских фигуристов: «Веры товарищам, которые все это делают, нет никакой. Завтра скажут не допускаем, послезавтра – опять допускаем»

Сергей Давыдов скептически отнесся к возвращению российских фигуристов.

– Недавно стало известно о допуске россиян к олимпийской квалификации. Это дает мотивации работать? Будто бы все фигурное катание в России оживилось после этой новости.

– Прямо сейчас я бы много на эту тему не рассуждал. Пока никто нигде ещё не выступил. Очень осторожно говорить можно обо всех этих соревнованиях. Пусть они пройдут, ребята выступят благополучно, покажут себя. А пока что…

Веры товарищам, которые все это делают если честно уже нет никакой. Завтра скажут не допускаем. Послезавтра – опять допускаем. Это же везде и всюду сейчас так с нашим спортом. Не только в фигурном катании.

– В любом случае – держим кулачки?

– Разумеется, а как иначе? Ждем. Ждем и готовимся. Работать надо в любом случае, – рассказал тренер.