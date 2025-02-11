Давыдов о допуске российских фигуристов: «Веры товарищам, которые все это делают, нет никакой. Завтра скажут не допускаем, послезавтра – опять допускаем»
Сергей Давыдов скептически отнесся к возвращению российских фигуристов.
– Недавно стало известно о допуске россиян к олимпийской квалификации. Это дает мотивации работать? Будто бы все фигурное катание в России оживилось после этой новости.
– Прямо сейчас я бы много на эту тему не рассуждал. Пока никто нигде ещё не выступил. Очень осторожно говорить можно обо всех этих соревнованиях. Пусть они пройдут, ребята выступят благополучно, покажут себя. А пока что…
Веры товарищам, которые все это делают если честно уже нет никакой. Завтра скажут не допускаем. Послезавтра – опять допускаем. Это же везде и всюду сейчас так с нашим спортом. Не только в фигурном катании.
– В любом случае – держим кулачки?
– Разумеется, а как иначе? Ждем. Ждем и готовимся. Работать надо в любом случае, – рассказал тренер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
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