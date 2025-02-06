Ясмина Кадырова: «Допуск к отбору на Олимпиаду – это прекрасная новость, но пока нет никакой конкретики, мы сосредоточены больше на своих целях»

Кадырова и Миронов отреагировали на допуск россиян к отбору на Олимпиаду.

Квалификационные соревнования фигуристов пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине.

– ISU допустил российских спортсменов до отбора на Олимпиаду. Как вы расцениваете эту новость? Можно ли сказать, что все идет к возвращению россиян на мировую арену?

Ясмина Кадырова: Мы все пока стараемся слишком не радоваться. Допуск до отбора – это, естественно, прекрасная новость, но пока нет никакой конкретики о нашей дальнейшей судьбе, мы сосредоточены больше на своих целях, чем на рассуждениях об этом. Если отстранение снимут, отлично – мы будем счастливы.

– Для большинства спортсменов конечная цель – это Олимпийские игры. Как вы себя мотивируете сейчас, когда для россиян попадание туда под большим вопросом?

Кадырова: Мотивирует надежда на лучшее. Надеюсь, что нас все-таки допустят и все получится.

Илья Миронов: Двигает желание самосовершенствоваться. Мне просто интересно изучать что-то новое. Меня очень сильно парализуют периоды, когда мы делаем одно и то же.

Поэтому я постоянно пытаюсь что-то добавить, что-то подкорректировать и тому подобное. Для того чтобы не зацикливаться на ненужных мелочах, есть мотивация изучать что-то новое в нашем виде фигурного катания, да и не только в нашем, но и в других.

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