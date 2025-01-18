Универсиада-2025. Кагияма, Сато, Грассль, Шайдоров, Ямамото, Чха Чжун Хван покажут произвольные программы

Кагияма, Сато, Грассль и Шайдоров покажут произвольные программы на Универсиаде.

Универсиада-2025

Турин, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московсокму времени. Прямая трансляция – здесь.

Третья разминка

13. Александр Власенко (Венгрия)

14. Чха Ен Хен (Южная Корея)

15. Сами Хамми (Франция)

16. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

17. Кори Чирчелли (Италия)

18. Ли Си Хен (Южная Корея)

Четвертая разминка

19. Сота Ямамото (Япония)

20. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

21. Михаил Шайдоров (Казахстан)

22. Даниэль Грассль (Италия)

23. Шун Сато (Япония)

24. Юма Кагияма (Япония)

После короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 106,82

2. Шун Сато (Япония) – 96,30

3. Даниэль Грассль (Италия) – 93,82

4. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 91,79

5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 82,40

6. Сота Ямамото (Япония) – 78,81

7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,60

8. Кори Чирчелли (Италия) – 70,48

9. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 69,66

10. Сами Хамми (Франция) – 69,30

11. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 69,24

12. Александр Власенко (Венгрия) – 68,87