Универсиада-2025. Кагияма, Сато, Шайдоров, Грассль, Чха Чжун Хван, Ямамото представят короткие программы
Кагияма, Сато, Шайдоров, Грассль представят короткие программы на Универсиаде.
Универсиада-2025
Турин, Италия
Короткая программа
Начало – 20:00 по московскому времени (16 января).
Старт-лист
2. Арлет Леванди (Эстония)
3. Ли Си Хен (Южная Корея)
8. Михаил Шайдоров (Казахстан)
12. Даниэль Грассль (Италия)
13. Юма Кагияма (Япония)
14. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
16. Кори Чирчелли (Италия)
17. Чха Ен Хен (Южная Корея)
20. Кирилл Марсак (Украина)
28. Сота Ямамото (Япония)
30. Диас Жиренбаев (Казахстан)
32. Шун Сато (Япония)
Внезапный топ-турнир в фигурке – Универсиада: Самоделкина борется с собой (и весом), у мужчин – репетиция ЧМ
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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