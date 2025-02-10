Олег Татауров: «Травма Дикиджи залечена, давно идет подготовка к финалу Гран-при»

Владислав Дикиджи восстановился после травмы и готовится к финалу Гран-при России.

Об этом сообщил тренер фигуриста Олег Татауров. Дикиджи пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за небольшого повреждения ягодичной мышцы. «Травма Влада залечена, давно идет подготовка к финалу Гран-при», – рассказал Татауров. Финал Гран-при России пройдет 14-16 февраля в Красноярске. Дикиджи является чемпионом России 2025 года.