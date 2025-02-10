Олег Татауров: «Травма Дикиджи залечена, давно идет подготовка к финалу Гран-при»
Владислав Дикиджи восстановился после травмы и готовится к финалу Гран-при России.
Об этом сообщил тренер фигуриста Олег Татауров.
Дикиджи пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за небольшого повреждения ягодичной мышцы.
«Травма Влада залечена, давно идет подготовка к финалу Гран-при», – рассказал Татауров.
Финал Гран-при России пройдет 14-16 февраля в Красноярске. Дикиджи является чемпионом России 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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