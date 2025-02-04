Ковалев о проблемах с ногой: «При подготовке к этапу в Питере каждый день, кроме выходных, был на уколах. Сейчас ничего не беспокоит»

Фигурист Артем Ковалев рассказал о проблемах с подготовкой из-за боли в ноге.

Ковалев пропустил сезон-2023/24 из-за перелома ноги.

– Как сейчас состояние здоровья?

– Тьфу-тьфу, сейчас все хорошо, на данный момент ничего не беспокоит. Физическое состояние в порядке, нет проблем с ногой. В момент перерыва после этапа Гран-при в Санкт-Петербурге я дал себе немного времени отдохнуть.

При подготовке к этапу в Питере каждый день, кроме выходных, был на уколах, потому что по-другому было невозможно. Таблетки не помогали, так что это был единственный вариант.

После Нового года выступал в шоу, как раз и нога отдохнула, не давал ей нагрузку, поэтому сейчас ничего не беспокоит, – сказал Ковалев.