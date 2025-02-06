Губерниев о Валиевой: «По закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли»
Фигуристка Камила Валиева была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.
«Насколько знаю, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева, ее личное дело.
В то же время по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли.
Я не пресс-секретарь Камилы, не могу сказать, почему она не вернула награды. Возможно, спортсмены в таких ситуациях часто чувствуют, что не виноваты», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
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