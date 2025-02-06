Губерниев о Валиевой: «По закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли»

Губерниев заявил, что по закону Валиева должна вернуть медали.

Фигуристка Камила Валиева была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«Насколько знаю, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева, ее личное дело.

В то же время по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли.

Я не пресс-секретарь Камилы, не могу сказать, почему она не вернула награды. Возможно, спортсмены в таких ситуациях часто чувствуют, что не виноваты», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?