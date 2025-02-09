Нугуманова о том, что ей разбили стекло машины: «Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека»
Ранее Елизавета Нугуманова рассказала, что 7 февраля неизвестный разбил кулаком лобовое стекло ее машины. Инцидент произошел в Москве на пешеходном переходе возле дома фигуристки.
— Уже отошли от инцидента?
— Как сказать, уже работаем. Завтра тоже пойду на тренировку. Приходится отходить, так как у меня такой образ жизни.
— Удалось ли уже найти нехорошего человека?
— Полиция будет заниматься этим делом [в понедельник]. Заявление я написала [в субботу]. Оно подано. Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека, — сказала Нугуманова.
— Во сколько обошелся ущерб?
— Лобовое стекло я уже поменяла. Вышло около 30 тысяч. Обидно, что предыдущее стекло я поменяла неделю назад. Оно было, по сути, новое, я только сняла скотч. Просто обидно. Люди не должны так поступать. К сожалению, это такое стечение обстоятельств, что я была одна. Так получилось, — цитирует Нугуманову «Матч ТВ».
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