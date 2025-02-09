Нугуманова о том, что ей разбили стекло машины: «Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека»

Нугуманова надеется, что полиция найдет мужчину, разбившего стекло ее автомобиля.

Ранее Елизавета Нугуманова рассказала, что 7 февраля неизвестный разбил кулаком лобовое стекло ее машины. Инцидент произошел в Москве на пешеходном переходе возле дома фигуристки.

— Уже отошли от инцидента?

— Как сказать, уже работаем. Завтра тоже пойду на тренировку. Приходится отходить, так как у меня такой образ жизни.

— Удалось ли уже найти нехорошего человека?

— Полиция будет заниматься этим делом [в понедельник]. Заявление я написала [в субботу]. Оно подано. Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека, — сказала Нугуманова.

— Во сколько обошелся ущерб?

— Лобовое стекло я уже поменяла. Вышло около 30 тысяч. Обидно, что предыдущее стекло я поменяла неделю назад. Оно было, по сути, новое, я только сняла скотч. Просто обидно. Люди не должны так поступать. К сожалению, это такое стечение обстоятельств, что я была одна. Так получилось, — цитирует Нугуманову «Матч ТВ».