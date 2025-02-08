Нугуманова о том, что ей разбили стекло машины: «Дело это мы доведем до конца на 100%, чтобы человек ответил за свои действия»

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, как ей разбили лобовое стекло авто.

Ранее спортсменка сообщила в соцсетях об инциденте.

«Ситуация произошла вчера поздно вечером в Москве: такси встало прямо передо мной на пешеходном переходе, загородив проезд однополосного движения, начала скапливаться пробка.

Пассажир такси вышел из машины, побежал к моей машине и начал наносить удары по ней, по лобовому стеклу, оно высыпалось внутрь машины. Когда он ушел, я хотела пойти за ним, снять его лицо, но он был такой внешности, что я просто побоялась пойти за ним, опасаясь за свое здоровье.

Все это очень неприятно, осадок остался. Я спортсменка, морально готова ко многому, но не к такому. Все нормально, стекло новое поставила, но дело это мы доведем до конца на 100%, чтобы человек ответил за свои действия. Я за справедливость», – приводит слова Нугумановой ТАСС.

«Мотивы нападавшего неизвестны. Вообще не поняла, по какой причине это произошло, потому что это был вообще пассажир такси, а не водитель. Я не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает.

Меня никто не преследовал. Я езжу достаточно энергично, но соблюдая правила дорожного движения. Думаю, вряд ли за мной кто-то следил. В 1:45 ночи написала заявление в полицию. Пока обратной связи не получила, но в понедельник этим займутся», – цитирует Нугуманову «СЭ».

Фигуристке 22 года, она призер этапов международного Гран-при-2016/17 среди юниоров. На взрослом чемпионате России-2021 она занимала шестое место.