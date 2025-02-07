Тарасова о Плющенко: «Большая радость, что олимпийский чемпион так работает. А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки»

Татьяна Тарасова считает, что ученице Плющенко ставят несправедливые оценки.

Сегодня 13-летняя Евгения Костылева, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Костылева набрала 233,10 балла. Второй стала Алиса Двоеглазова (231,56), третьей – София Дзепка (218,38).

— Как оцените тренерский потенциал Плющенко?

— Могу его только поздравить и поблагодарить. Он работает с такой девочкой, Елена делает умопомрачительные элементы, у нее потрясающая программа. Я вижу их работу, иногда хожу к ним. Большая радость, что олимпийский чемпион так работает и ему нравится трудиться с утра до ночи.

А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки, она с уникальным катанием побеждает с минимальным преимуществом. Редкое безобразие, — сказала Тарасова.