Тарасова о Плющенко: «Большая радость, что олимпийский чемпион так работает. А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки»
Татьяна Тарасова считает, что ученице Плющенко ставят несправедливые оценки.
Сегодня 13-летняя Евгения Костылева, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, победила на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Костылева набрала 233,10 балла. Второй стала Алиса Двоеглазова (231,56), третьей – София Дзепка (218,38).
— Как оцените тренерский потенциал Плющенко?
— Могу его только поздравить и поблагодарить. Он работает с такой девочкой, Елена делает умопомрачительные элементы, у нее потрясающая программа. Я вижу их работу, иногда хожу к ним. Большая радость, что олимпийский чемпион так работает и ему нравится трудиться с утра до ночи.
А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки, она с уникальным катанием побеждает с минимальным преимуществом. Редкое безобразие, — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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