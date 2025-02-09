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Линичук о юниорском спорте: «Когда-то была против, потому что детей научили кривляться лицом, дрыгать ручками, а потом они не в состоянии самовыражаться»

Наталья Линичук раскритиковала некоторые методики работы с юниорами.

«Если начинаешь форсировать, это не переходит в качество, не переходит в плоть и кровь, в сознание. Я когда-то вообще была настроена против юниорского спорта, потому что детей, грубо говоря, научили кривляться лицом, дрыгать ручками и ножками, а потом в 20 лет они не в состоянии самовыражаться на льду без копирования других. Это мое видение, я никому его не навязываю.

Убеждена, что в юном возрасте важнее научить работать, мыслить, чувствовать себя и свое тело. Тогда взрослый спортсмен сможет соединить техническое мастерство с осознанием того, под какую музыку он катается, что при этом чувствует и как нужно двигаться и зачем они на льду», – сказала тренер по фигурному катанию.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
Наталья Линичук
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