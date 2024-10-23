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Ева Куць стала тренером в группе Натальи Линичук в «Ангелах Плющенко»

Фигуристка Ева Куць стала тренером в танцевальном отделении «Ангелов Плющенко».

Как пишет журналист Владислав Жуков на своей странице в «Дзене», 23-летняя Куць работает в академии примерно месяц. Ранее она тренировала спортсменов в Китае.

Танцевальную группу в «Ангелах» возглавляет олимпийская чемпионка Наталья Линичук.

Куць выступала в танцах на льду вместе с Дмитрием Михайловым. В 2018-м они становились бронзовыми призерами этапа Гран-при среди юниоров в Австрии.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Владислава Жукова в «Дзене»
Наталья Линичук
logoсборная России
танцы на льду
Ева Куць
Дмитрий Михайлов
logoАкадемия Плющенко
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