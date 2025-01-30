Рудковская об отчислении Ангелопола: «Это решение Линичук. Наша команда делала все, чтобы Валера продолжал тренироваться на серьезном уровне»
Яна Рудковская высказалась об отчислении Ангелопола из группы Линичук.
Сегодня стало известно, что фигурист Валерий Ангелопол отчислен за «регулярные нарушения тренировочного процесса».
В августе 2024-го фигурист начал совместные тренировки с Дарьей Каревой. Они объявляли о пропуске текущего сезона из-за того, что пока не могут выступать по одному разряду.
«Это решение Натальи Владимировны Линичук. Насколько я понимаю, из-за отсутствия долгое время на тренировочном процессе. Мы не влияем на решения наших тренеров. Если это касается дисциплины и посещения тренировок.
Видит Бог, наша команда делала все для того, чтобы Валера продолжал тренироваться на серьезном уровне. Но, видимо, этого так и не случилось. Мне очень жаль. Больше мне добавить нечего», – сказала генеральный директор академии «Ангелы Плющенко».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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