Костомаров о дуэте Пападакис и Хаббелл: «В нормальных соревнованиях – всегда партнер и партнерша. Но они пусть делают что хотят, это их дело»
Костомаров высказался о совместном номере Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.
Фигуристки выступили в дуэте на шоу Art on Ice в Швейцарии. Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду, американка Хаббелл – бронзовый призер тех же Игр.
«Пусть танцуют! Но никакого отношения к танцам, к которым все привыкли, это выступление не имеет.
Пусть они между собой там катаются, хоть мальчик с мальчиком, хоть девочка с девочкой. Но в нормальных соревнованиях, в которых мы участвовали, всегда были партнер и партнерша. Но они пусть делают, что хотят. Это их дело», – сказал олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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