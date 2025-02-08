Костомаров о дуэте Пападакис и Хаббелл: «В нормальных соревнованиях – всегда партнер и партнерша. Но они пусть делают что хотят, это их дело»

Костомаров высказался о совместном номере Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Фигуристки выступили в дуэте на шоу Art on Ice в Швейцарии. Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду, американка Хаббелл – бронзовый призер тех же Игр.

«Пусть танцуют! Но никакого отношения к танцам, к которым все привыкли, это выступление не имеет.

Пусть они между собой там катаются, хоть мальчик с мальчиком, хоть девочка с девочкой. Но в нормальных соревнованиях, в которых мы участвовали, всегда были партнер и партнерша. Но они пусть делают, что хотят. Это их дело», – сказал олимпийский чемпион Роман Костомаров.