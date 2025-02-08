  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Костомаров о дуэте Пападакис и Хаббелл: «В нормальных соревнованиях – всегда партнер и партнерша. Но они пусть делают что хотят, это их дело»
1

Костомаров о дуэте Пападакис и Хаббелл: «В нормальных соревнованиях – всегда партнер и партнерша. Но они пусть делают что хотят, это их дело»

Костомаров высказался о совместном номере Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Фигуристки выступили в дуэте на шоу Art on Ice в Швейцарии. Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду, американка Хаббелл – бронзовый призер тех же Игр. 

«Пусть танцуют! Но никакого отношения к танцам, к которым все привыкли, это выступление не имеет.

Пусть они между собой там катаются, хоть мальчик с мальчиком, хоть девочка с девочкой. Но в нормальных соревнованиях, в которых мы участвовали, всегда были партнер и партнерша. Но они пусть делают, что хотят. Это их дело», – сказал олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
logoРоман Костомаров
logoГабриэла Пападакис
logoсборная Франции
logoсборная США
Мэдисон Хаббелл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев об однополых дуэтах: «На каждый роток не накинешь платок. Пусть сделают чемпионат мира среди женских пар»
6сегодня, 06:27
Пападакис и Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice
74вчера, 08:22Видео
Пападакис и Хаббелл выступят в дуэте на февральском шоу Art on Ice
8116 декабря 2024, 05:27
Рекомендуем
Главные новости
⚡️ Первенство России среди юниоров. Григорьева и Артющенко победили в танцах на льду, Малеина и Самохин – 2-е, Пестова и Лагутов – 3-и
9422 минуты назад
Алена Леонова: «Однополые дуэты – это разовая история чисто для шоу-программ. Это никак не может вписываться в соревнования»
1сегодня, 10:24
Костомаров об отборе на Олимпиаду: «Допуск даже в таком формате – это здорово. Любой спортсмен стремится проявить себя не только в своей стране, но и в мире»
1сегодня, 10:07
Роман Костомаров: «Навка предлагала мне кататься за Беларусь, но я сказал – нет, только за Россию. Хотя для этого нужно было подождать»
28сегодня, 09:40
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
13сегодня, 08:30
Мухортова и Евгеньев об ультра-си в парном катании: «Это невыгодно и травмоопасно. Мы за ними не гонимся, развиваемся в другом направлении»
5сегодня, 08:15
Анастасия Мухортова: «Самый ценный совет от Тутберидзе – почаще прыгать. На тренировках она говорит нам: танцоры, хватит уже скользить, давайте прыгать»
26сегодня, 08:09
Евгеньев о реакции зрителей на их оценки на ЧР по прыжкам: «Приятно. Когда еще можно услышать, что московскую пару так сильно поддерживают в Питере?»
3сегодня, 08:01
Вайцеховская о Костылевой: «Когда спортсменка заканчивает программу сильно после финального аккорда, это говорит о том, что музыку она не воспринимает»
97сегодня, 07:20
Губерниев об однополых дуэтах: «На каждый роток не накинешь платок. Пусть сделают чемпионат мира среди женских пар»
6сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
2вчера, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
2вчера, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
26 февраля, 13:22
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
545 февраля, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
Рекомендуем