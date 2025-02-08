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Губерниев об однополых дуэтах: «На каждый роток не накинешь платок. Пусть сделают чемпионат мира среди женских пар»

Дмитрий Губерниев предложил провести ЧМ по фигурному катанию среди однополых пар.

Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice в Швейцарии.

«Раз это неофициально, пускай выступают. Женские дуэты, мужские. Пусть организовывают свои соревнования. На каждый роток не накинешь платок.

Без проблем, пусть сделают чемпионат мира среди женских пар. Вот уже одна пара есть – Пападакис и Хаббелл. Осталось найти вторую женскую пару и провести чемпионат мира между ними», – сказал комментатор.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
logoГабриэла Пападакис
Мэдисон Хаббелл
танцы на льду
logoДмитрий Губерниев
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