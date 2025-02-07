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Маргарита Базылюк трижды упала в произвольной программе на первенстве России

Маргарита Базылюк три раза упала в произвольной программе на первенстве России.

Фигуристка допустила падение на тройном акселе, четверном тулупе и тройном риттбергере, а также сделала «бабочку» на четверном сальхове. 

За выступление она получила 119,96 балла, общая оценка – 194,31 балла. На турнире она заняла девятое место. 

В прошлом году Базылюк выиграла золото на первенстве России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Маргарита Базылюк
женское катание
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чемпионат России среди юниоров
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