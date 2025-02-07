Вышел трейлер байопика «Роднина». В кинотеатрах фильм начнут показывать 6 марта

В сети опубликован трейлер биографического фильма «Роднина».

В кинотеатрах фильм о трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной начнут показывать 6 марта.

«Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания.

Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру – возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта», – говорится в описании к трейлеру.

В фильме снимались Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев.