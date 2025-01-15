9

Ирина Роднина: «Мои медали хранятся в банке. Золото Лейк‑Плэсида-1980 не в самом лучшем состоянии»

Ирина Роднина рассказала, где хранит свои медали.

11 января неизвестные проникли в дом российского хоккеиста Евгения Малкина в Питтсбурге и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли.

– У Евгения Малкина из сейфа украли три чемпионских перстня. Как спортсменам обезопасить себя от грабителей?

– К счастью, я с таким не сталкивалась. У меня тоже есть медали, но они все в банке хранятся.

– Все в отличном состоянии? Не как парижские, которые облезли через несколько месяцев?

– Я могу вам показать медали Олимпийских игр 1980 года в Лейк‑Плэсиде. Они тоже не в самом лучшем состоянии, в отличие от Саппоро‑1972 и Инсбрука‑1976.

– Расстраивает, что медали приходят в негодность?

– Все знают, что я олимпийская чемпионка. Что, все смотрят на мои медали? (Улыбается). Мне важны не медали, а достижения, результат, поэтому такие мелочи, как состояние медалей, уже не важны. Медали – не украшения, это не должно раздражать человека. Но если все время хочется к чему‑то придираться, можно найти много разных вещей.

– Какая из наград самая ценная?

– Все. Каждая была заработана большим трудом, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Призеры Парижа-2024 возвращают награды

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoНХЛ
logoИрина Роднина
сборная СССР
происшествия
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
Лейк-Плэсид-1980
Инсбрук-1976
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Питтсбург» об ограблении дома Малкина: «Евгений просил уважать его частную жизнь, подробности не будут опубликованы. Расследование продолжается»
4сегодня, 09:58
Величкин сравнил Овечкина и Малкина: «Женя более умный игрок, у него фантастические руки, катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Они равнозначные звезды»
7сегодня, 09:47
Губерниев об ограблении дома Малкина: «Надеюсь, американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления»
45сегодня, 09:18
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Сарновская, Сарафанова, Стрельцова, Солнцева, Литвинчева, Парсегова, Сарычева покажут элементы
12125 минут назадLive
Татьяна Тарасова: «Планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела»
753 минуты назад
Внеочередная выборная конференция ФФККР пройдет 11 февраля. В повестке – избрание президента федерации
23сегодня, 09:51
Трусова и Туктамышева будут поддерживать команды на чемпионате России по прыжкам
80сегодня, 08:24
Татьяна Тарасова: «Сегодня Дикиджи лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить»
32сегодня, 06:52
Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге
40сегодня, 05:50
Софья Титова выступит на турнире Volvo Open Cup в Латвии
15вчера, 20:51
Мама Костылевой: «Мне по барабану наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. А вот в академии Плющенко этот нарыв останется»
483вчера, 18:20Фото
Первенство Москвы. Артем Федотов выиграл короткую программу, Васько – 2-й, Жураховский – 3-й, Добромир Воронов – 7-й
51вчера, 17:51
Первенство Москвы. Сарновская выиграла короткую программу, Сарафанова – 2-я, Стрельцова – 3-я, Парсегова – 12-я
269вчера, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Артем Федотов, Васько, Жураховский, Хрулев, Добромир Воронов покажут элементы
сегодня, 06:10
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
4130 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Рекомендуем