Ирина Роднина: «Мои медали хранятся в банке. Золото Лейк‑Плэсида-1980 не в самом лучшем состоянии»

Ирина Роднина рассказала, где хранит свои медали.

11 января неизвестные проникли в дом российского хоккеиста Евгения Малкина в Питтсбурге и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли.

– У Евгения Малкина из сейфа украли три чемпионских перстня. Как спортсменам обезопасить себя от грабителей?

– К счастью, я с таким не сталкивалась. У меня тоже есть медали, но они все в банке хранятся.

– Все в отличном состоянии? Не как парижские, которые облезли через несколько месяцев?

– Я могу вам показать медали Олимпийских игр 1980 года в Лейк‑Плэсиде. Они тоже не в самом лучшем состоянии, в отличие от Саппоро‑1972 и Инсбрука‑1976.

– Расстраивает, что медали приходят в негодность?

– Все знают, что я олимпийская чемпионка. Что, все смотрят на мои медали? (Улыбается). Мне важны не медали, а достижения, результат, поэтому такие мелочи, как состояние медалей, уже не важны. Медали – не украшения, это не должно раздражать человека. Но если все время хочется к чему‑то придираться, можно найти много разных вещей.

– Какая из наград самая ценная?

– Все. Каждая была заработана большим трудом, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Призеры Парижа-2024 возвращают награды