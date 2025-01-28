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Ирина Роднина: «Когда в стране появится такая же парница, как я, в плане достижений? Не думаю, что к этому надо стремиться. Это практически невозможно»

Ирина Роднина считает, что стремиться к ее достижениям практически невозможно.

«Когда в стране появится такая же парница, как я, в плане достижений? Не думаю, что к этому надо стремиться и идти. Нужно учесть, что это практически невозможно. Если суммировать командные и личные соревнования, то это одна ситуация. А так, думаю, это сложно. Сейчас другое время, другие требования и очень тяжелые программы.

Сейчас больше внимания уделяют одиночницам, а раньше было все наоборот. Тогда самым запавшим видом спорта было одиночное женское катание. Развитие началось только, когда пошли первые девочки – Аня Кондрашова, Водорезова. Это буквально 1982-1984 годы. Уже позже была Маша Бутырская.

Если говорить про пары, то тут не вопрос внимания, а вопрос подготовки. Это должна быть работа тренера и спортсмена. Парное катание – очень сложное для девочек. Не все хотят туда идти, потому что это не только физически сложно, но и очень часто бывает психологически тяжело. Мы сейчас в людях воспитываем больше лидера, буквально куда ни плюнь. А в парном катании это сложнее сочетать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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пары
Анна Леванди
женское катание
logoсборная России
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