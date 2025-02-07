Арсений Федотов: «Второе место – тоже достойно, я этому рад. На разминке четверные получились, шанс был выкатать»
Фигурист Федотов считает серебро на первенстве России достойным результатом.
Арсений Федотов стал вторым на первенстве России среди юниоров в Саранске, победил Лев Лазарев.
«Второе место – это тоже достойно, я считаю, я этому рад. Настраивался как обычно, как на все турниры. На разминке четверные получились, шанс был выкатать. Первый прыжок должен был быть четверной, меня перебросило назад, и я раскрылся. Тренировался как обычно.
Финал [Гран-при России] еще есть, я вроде туда попал», – сказал Федотов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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