Глеб Ковтун снялся с произвольной программы на первенстве России среди юниоров из-за проблем с инвентарем

Фигурист Глеб Ковтун снялся с первенства России среди юниоров.

Спортсмен не выступит в произвольной программе.

«Причиной тому стала проблема с инвентарем – с лезвием конька», – сообщили в Федерации фигурного катания России.

Соревнования проходят в Саранске. После короткой программы Ковтун занимал пятое место с результатом 77,98 балла.