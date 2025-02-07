Глеб Ковтун снялся с произвольной программы на первенстве России среди юниоров из-за проблем с инвентарем
Фигурист Глеб Ковтун снялся с первенства России среди юниоров.
Спортсмен не выступит в произвольной программе.
«Причиной тому стала проблема с инвентарем – с лезвием конька», – сообщили в Федерации фигурного катания России.
Соревнования проходят в Саранске. После короткой программы Ковтун занимал пятое место с результатом 77,98 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
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