Академия Плющенко запросила грант в размере 19,5 млн рублей для ледового шоу «Спящая красавица». Предыдущие шесть заявок на гранты подавал лично Евгений

Академия Плющенко подала заявку на грант для ледового шоу «Спящая красавица».

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Размер гранта – 19 500 000 рублей, софинансирование – 149 064 500 рублей; общая сумма на реализацию составляет 168 564 500 рублей. Срок реализации проекта – с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026-го.

«Наша основная задача – защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. В том числе через культуру и спорт, так как русская культура и русское искусство – один из оплотов семьи, ее базис, ее опора.

Наша добрая сказка «Спящая красавица» возвращает зрителей к теме детства, чудес и волшебства – когда-то нам читали ее наши родители, а сегодня у нас, взрослых, есть удивительная возможность оживить ее героев уже для наших детей и продлить нить, связующую многие и многие поколения. <...>

Образы героев сказок усиливаются через такие качества, как мужество, героизм, самоотверженность, главный герой – Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя!

События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину», – говорится в обосновании заявки на грант.

Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Предыдущие шесть заявок на гранты для ледовых шоу подавал индивидуальный предприниматель Плющенко Евгений Викторович.